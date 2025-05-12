У Кременчуці 15 травня проведуть ярмарок вакансій (афіша)

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У четвер, 15 травня, у Кременчуці відбудеться Національний ярмарок вакансій. З 10.00 до 16.00 шукачів роботи чекатимуть у Міському палаці культури (бульвар Українського відродження, 2).

У цей день подібні заходи пройдуть одночасно по всій країні. У прифронтових регіонах ярмарки проходитимуть онлайн.

Цьогоріч особливу увагу приділять участі жінок у професіях, які традиційно вважаються «чоловічими». Як повідомили організатори, Служба зайнятості має спеціальну програму навчання для жінок за 31 такою професією.

На ярмарку свої пропозиції презентують провідні роботодавці Кременчуцького регіону.

Захід відбудеться у День вишиванки — відвідувачів закликають приходити у вишиванках. Для дітей підготують розважальну програму.

Контактний телефон: 0442449498 (Кременчуцька філія Полтавського обласного центру зайнятості).

Нагадаємо, що ми публікуємо актуальні для Кременчука вакансії щотижня. Також «Кременчуцький Телеграф» завжди шукає журналістів та рекламних менеджерів.