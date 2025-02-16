Музею військової історії Кременчука подарували «Мрію»

Минулого тижня колекція Музею військової історії Кременчука поповнилася новим експонатом — безпілотником «Мрія 4.5.0». Його подарувала кременчуцька команда, яка й створила безпілотник, дрон-камікадзе.
До речі, після захоплення цілі, РЕБи противника не можуть впливати на дрон.
Він також має можливість збивати повітряні цілі. Наприклад, на Куп'янському напрямку, зі слів виробників, завдяки «Мрії» вдалося знищити майже 69 відсотків повітряних цілей росіян, більше тисячі одиниць знищеної бойової техніки.
Зараз дрон постачають у понад 50 військових підрозділів.
Зазначимо, що подарунковий експонат розписаний синьо-жовтими візерунками.
Нагадаємо, нещодавно музей військової історії Кременчука поповнився новими експонатами: збитими російськими безпілотниками із Харківського напрямку від кременчуцьких волонтерів. З'явилися також і дрон «Гербера», «Шахед-136» («Герань») та дрон «Пародія», який передали випускники Кременчуцького військового ліцею.
Також кілька років тому «Кременчуцький Телеграф» зробив великий репортаж з музею. Почитати й подивитись його можна у матеріалі «Музей військової історії Кременчука: місце, де зібрані унікальні експонати з війни».
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