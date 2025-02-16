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Культура, Полтавщина

Юні народні майстри з Полтавщини отримуватимуть стипендії президента України

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 110

 

Виплачуватимуть стипендію протягом року, її розмір залежить від того, де стипендіат навчається

На Полтавщині 14 юних майстрів народного мистецтва отримуватимуть стипендії президента України. Відповідний указ Володимир Зеленський підписав 12 лютого.

Лауреатами стипендії стали:

  • Ірина Герасименко — учениця Решетилівського художнього професійного ліцею, майстер ткацтва;
  • Світлана Герасименко — учениця Решетилівського художнього професійного ліцею, майстер ткацтва;
  • Аліна Єщенко — учениця Опішнянського державного художнього ліцею імені Василя Кричевського, майстер гончарства;
  • Лілія Кіяшко — учениця Опішнянського державного художнього ліцею імені Василя Кричевського, майстер гончарства;
  • Марина Клименченко — майстер писанкарства (м.Гадяч);
  • Надія Лукафейник — майстер декоративного розпису (м.Полтава);
  • Анжеліка Ляпун — студентка Миргородського фахового коледжу імені Миколи Гоголя Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», майстер декоративного розпису;
  • Діана Макуха — учениця Опішнянського державного художнього ліцею імені Василя Кричевського, майстер гончарства;
  • Вероніка Сергеєва — учениця Опішнянського державного художнього ліцею імені Василя Кричевського, майстер гончарства;
  • Софія Солдатова — учениця Опішнянського державного художнього ліцею імені Василя Кричевського, майстер гончарства;
  • Вікторія Федоша — учениця Опішнянського державного художнього ліцею імені Василя Кричевського, майстер гончарства;
  • Максим Чупрін — студент Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», майстер гончарства;
  • Валентина Шашко — учениця Опішнянського державного художнього ліцею імені Василя Кричевського, майстер гончарства;
  • Анна Шовкова-Альохіна — студентка Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, майстер художньої вишивки.

Стипендії виплачуватимуть щомісяця протягом року. Розмір стипендії у молодих митців різний: залежить від того, де стипендіат навчається:

  • для учнів професійно-технічних навчальних закладів — 600 грн на місяць;
  • для студентів коледжів, технікумів (училищ) — 800 грн на місяць;
  • для студентів університетів, академій, інститутів — 1000 грн на місяць.
  • для осіб віком до 35 років, які не є учнями професійно-технічних або студентами закладів вищої освіти, стипендії призначаються у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Нагадаємо, нещодавно президент України призначив стипендії для дітей-спортсменів з інвалідністю та їхніх тренерів. До переліку увійшли троє спортсменів та одна тренерка із Кременчука.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: rukotvory.com.ua
Теги: народні майстри мистецтво культура стипендія
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