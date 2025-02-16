Дороги області у проїжджому стані: їх розчищали 130 одиниць техніки

Сьогодні, 12:36 Переглядів: 158 Коментарів: 1

У разі виникнення непередбачуваних ситуацій на дорогах, в області цілодобово працюють диспетчерські служби

На Полтавщині усі автошляхи області наразі розчищені від снігу. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Сьогодні на дороги виїхали більше працівників та техніки у порівнянні з учорашнім днем: засніжені автошляхи розчищали 182 робітників та 130 одиниць автотранспортної техніки. Працювали на автошляхах представники підрядних організацій Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області й Агентства місцевих доріг.

У Полтавській ОВА нагадують: у разі виникнення непередбачуваних ситуацій на дорогах в області цілодобово працюють і диспетчерські служби: 0500150233 (місцеві дороги), 0674006080 (державні).

Минулої ночі у Кременчуці та на Полтавщині засніжило. Тож поліція області попереджає водіїв про дотримання правил дорожнього руху, аби не спричинити аварійних ситуацій на дорозі.

Також учора журналісти «Кременчуцького Телеграфа» стали очевидцями, як на слизькій ділянці дороги у кювет злетів автомобіль.