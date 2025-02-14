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День міста у Кременчуці святкуватимуть в останні вихідні травня: рішення депутатів

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 336

 

Раніше дату святкування дня міста у Кременчуці обирали містяни: протягом січня тривало голосування у застосунку «Кременчук Цифровий»

У Кременчуці на засіданні сесії міськради сьогодні, 14 лютого, депутати ухвалили рішення щодо святкування дня міста: дату перенесли із 29 вересня на останні вихідні травня. Про це із сесійної зали повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа».

Зміну дати дня міста депутати підтримали. «За» проголосував 31 депутат.

Попередньо врахували і думку містян: протягом січня тривало голосування у застосунку «Кременчук Цифровий». На засіданні сесії повідомили також і про результати голосування у застосунку. Участь в опитуванні взяли 327 громадян. За перенесення дати на останні вихідні травня проголосували 234 людини.

Як голосували кременчуківці

Понад 70% з опитуваних жителів Кременчуцької громади підтримали зміну дати святкування Дня міста — з 29 вересня на останні дні травня. Такі результати голосування оприлюднили у додатку «Кременчук Цифровий». 

Водночас 29 вересня пропонують залишити Днем визволення Кременчука від нацистських загарбників під час Другої світової війни. Своєю чергою 28% респондентів не підтримали такі зміни. Кількість учасників опитування у застосунку не вказують.

Чому дату дня міста вирішили змінити

За словами секретаря міської ради Юрія Гриценка, 29 вересня символізує визволення Кременчука від нацистських загарбників, проте за історичними даними, цього дня була звільнена лівобережна частина міста. Правобережжя звільнили 25 листопада. Зміни обговорили на початку грудня під час засідання комісії з питань найменування об’єктів топоніміки, увічнення пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків

Нову дату святкування дня міста у Кременчуці пропонували пов’язати із:

  • датою отримання Магдебурзького права;
  • датою початку будування першого мосту, який сполучав Кременчук і Крюків;
  • датою, коли Кременчук отримав королівські привілеї від польського короля Яна Казимира;
  • датою обрання першого складу органів місцевого самоврядування.

Оскільки більшість визначних дат, пов’язаних із Кременчуком припадає саме на травень, комісія прийшла до висновку рекомендувати святкувати день Кременчука у треті (останні) вихідні травня.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: День міста Кременчук святкування голосування
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