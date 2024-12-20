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Члена ГФ «Соколи Полтавщини» підозрюють у співучасті в злочині — ухвала суду

Сьогодні, 16:06 Переглядів: 529

Громадське формування українського козацтва з охорони громадського порядку і державного кордону «Соколи Полтавщини» належить депутату Кременчуцької міської ради Денису Терещенку

За даними слідчих, один з членів громадського формування українського козацтва з охорони громадського порядку і державного кордону «Соколи Полтавщини» був співучасником кримінальної справи. Чоловік під час патрулювання за гроші допомагав службовцям одного з акціонерних товариств України вивозити паливно-мастильні матеріали та інші цінності з території підприємства. Про це стало відомо з ухвали Октябрського районного суду Полтави. 

Правоохоронці встановили, що член ГФ сприяв крадіжці та завчасно попереджав про ймовірні рейди, патрулі та підозрілих осіб, що перебували поряд з місцем злочину. 

Правоохоронці клопотали про доступ до речей і документів, зокрема і тих, що підтверджують його членство у «Соколах Полтавщини», його функціональні обов`язки та графік чергувань за квітень травень 2024 року.

Громадське формування українського козацтва з охорони громадського порядку і державного кордону «Соколи Полтавщини» належить депутату Кременчуцької міської ради Денису Терещенку. 

Додамо, що на початку 2024 року стало відомо, що ГФ «Соколи Полтавщини» незаконно отримало 62 пари зимового тактичного взуття, чим нанесли бюджету Кременчука збитки на суму понад 200 тисяч гривень. Про це йдеться у рішенні Октябрського районного суду Полтави від 22 січня 2024 року.

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Автор: Телеграф Джерело фото: weukraine.tv
Теги: Соколи Полтавщини
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