Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла, Війна, Відео, Сюжети

Встиг виїхати за день до окупації: у Кременчуці попрощалися із бойовим медиком із Запоріжжя Іваном Шерстюком

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 860

 

У цивільному житті військовослужбовець займався сільським господарством — обробляв землю, вирощував виноград. А у лавах Збройних Сил України рятував життя побратимам

Сьогодні, 18 листопада, у Кременчуцькому міському палаці культури в останню путь провели полеглого у бою за Україну військовослужбовця Івана Шерстюка. Народився чоловік 23 жовтня 1977 року у селі Кохане на Запоріжжі. До лав Збройних Сил України став у перші дні повномасштабного вторгнення. А невдовзі його село окупувала армія РФ.

Попри те, що Івана із Кременчуком майже нічого не пов’язує, провести бійця в останню путь зібралися багато людей — приїхали знайомі, друзі та побратими із Запоріжжя.

Сергій Передерій — сільський голова Роздольської громади у Запорізькій області, де жив загиблий захисник до повномасштабного вторгнення. Розповідає: про Івана у нього лишилися тільки приємні спогади.

 

— Він 47 років прожив у селі Кохане, виїздив тільки на службу у Збройних силах. Разом із родиною займалися сільським господарством. Лишилися у нього мати, брат і сестра та шестеро племінників, яких Іван уже любив. 

Сергій Васильович каже, що й освіта у полеглого військового була пов’язана із сільським господарством — навчався в училищі на механізатора.

 

— Іван — один із тих, ким ми пишалися і пишаємося. Це вже тридцятий військовий із нашої громади, кого забрала війна, і другий, кого ми ховаємо у Кременчуці. Дуже хотілося, щоб він був останнім.

Олексій жив з Іваном в одному селі. За його словами, чоловік із перших днів став на захист рідного краю: спочатку у лавах місцевої самооборони, а далі приєднався до війська.

 

— Вони з міста встигли виїхати за день до того, як нас окупували. А я в окупації пів року пробув, то на своїй шкурі зрозумів, що таке «руський мір».

Чоловік розповідає, що після навчання Іван певний час працював у рідному селі у тракторній бригаді, потім пройшов строкову службу, повернувся до рідного села і продовжив працювати трактористом. Але через деякий час Іван разом із батьком, братом та дядьком започаткували власну справу і почали самі обробляти земельні паї.

 

— Але їхньою «візитівкою» був виноградник, — продовжує Олексій. — До них по лозу приїздили й з навколишніх сіл. Так вони за ним доглядали, вирощували різні сорти, урожаї гарні збирали. 

Івана односельці пригадують як спокійного та врівноваженого, товариського чоловіка.

На наше питання, чому в останню путь проводжають бійця саме у Кременчуці, Олексій розповідає, що тут певний час живуть мати та сестра Івана. 

 

Іван Шерстюк мав звання молодшого сержанта, служив бойовим медиком, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман».

— Загинув під час виконання бойового завдання по захисту України 11 листопада на Харківщині, — додає «Лиман».

У військовослужбовця лишилися мати, сестра та брат. Після прощання панахиду за загиблим воїном відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Івана Шерстюка на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

3
Автор: Яна Гудзь Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: Кременчук війна воїни світла Прощання поховання загиблий
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 45 від 7 листопада 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 44 від 31 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 24 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 17 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 10 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх