Встиг виїхати за день до окупації: у Кременчуці попрощалися із бойовим медиком із Запоріжжя Іваном Шерстюком

У цивільному житті військовослужбовець займався сільським господарством — обробляв землю, вирощував виноград. А у лавах Збройних Сил України рятував життя побратимам
Сьогодні, 18 листопада, у Кременчуцькому міському палаці культури в останню путь провели полеглого у бою за Україну військовослужбовця Івана Шерстюка. Народився чоловік 23 жовтня 1977 року у селі Кохане на Запоріжжі. До лав Збройних Сил України став у перші дні повномасштабного вторгнення. А невдовзі його село окупувала армія РФ.
Попри те, що Івана із Кременчуком майже нічого не пов’язує, провести бійця в останню путь зібралися багато людей — приїхали знайомі, друзі та побратими із Запоріжжя.
Сергій Передерій — сільський голова Роздольської громади у Запорізькій області, де жив загиблий захисник до повномасштабного вторгнення. Розповідає: про Івана у нього лишилися тільки приємні спогади.
Сергій Васильович каже, що й освіта у полеглого військового була пов’язана із сільським господарством — навчався в училищі на механізатора.
Олексій жив з Іваном в одному селі. За його словами, чоловік із перших днів став на захист рідного краю: спочатку у лавах місцевої самооборони, а далі приєднався до війська.
Чоловік розповідає, що після навчання Іван певний час працював у рідному селі у тракторній бригаді, потім пройшов строкову службу, повернувся до рідного села і продовжив працювати трактористом. Але через деякий час Іван разом із батьком, братом та дядьком започаткували власну справу і почали самі обробляти земельні паї.
Івана односельці пригадують як спокійного та врівноваженого, товариського чоловіка.
На наше питання, чому в останню путь проводжають бійця саме у Кременчуці, Олексій розповідає, що тут певний час живуть мати та сестра Івана.
Іван Шерстюк мав звання молодшого сержанта, служив бойовим медиком, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман».
У військовослужбовця лишилися мати, сестра та брат. Після прощання панахиду за загиблим воїном відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Івана Шерстюка на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
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