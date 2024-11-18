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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині поліцейські виявили 10 порушників навігації та вилучили 600 метрів браконьєрських сіток

Сьогодні, 14:56 Переглядів: 148

 

З початку дії воєнного стану працівники водної поліції склали 713 адмінматеріалів за порушення правил користування річковими й маломірними суднами

16 листопада у Кременчуцькому районі працівники сектору поліцейської діяльності на воді спільно з інспекторами Державної екологічної інспекції під час патрулювання акваторії Кам'янського водосховища та акваторії Сулинського заказника виявили близько 10 фактів порушень навігації та вилучили з водойм понад 600 метрів браконьєрських сіток. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

За словами начальника сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції Дмитра Кисличенка, з початку дії воєнного стану працівники водної поліції склали 713 адміністративних матеріалів за статтею 117 (Порушення правил користування річковими й маломірними суднами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

Правоохоронці нагадують, що в період дії воєнного стану забороняється навігація для маломірних суден на водоймах області, окрім суден підприємств, установ, організацій, що займаються промисловим рибальством на Кам’янському та Кременчуцькому водосховищах, а також спеціально уповноважених органів державної влади, які здійснюють охорону водних біоресурсів, працівникам Нацполіції, представникам ЗСУ та інших органів державної влади. Заборона поширюється на малі судна, моторні судна, прогулянкові вітрильні судна, прогулянкові судна, спортивні судна, швидкісні судна та спортивні судна, а також водні мотоцикли й засоби для розваг на воді.

Крім того, з 1 листопада на Полтавщині діє осінньо-зимова заборона на вилов риби у зимувальних ямах. Вона триватиме до початку нерестового періоду 2025 року. Перелік та межі зимувальних ям, де вилов риби заборонено, можна переглянути тут.

В поліції закликають повідомляти про порушення правил користування суднами на воді на спецлінію 102.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини навігація браконьєри сітки адміністративна відповідальність
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