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Кременчук, Полтавщина, Дороги & Дурні

Депутати Полтавської облради розглянули питання ремонту дороги через Піщане

Сьогодні, 17:28 Переглядів: 537

Полтавська облрада запросить на наступну сесію керівника Агентства місцевих доріг Полтавської області

Обласне керівництво проведе спільну комісію з питань бюджету та житлово-комунального господарства щодо стану дороги, яка йде через село Піщане. Відповідне протокольне доручення надав голова обласної ради Олександр Біленький. Про це стало відомо на сесії Кременчуцької міської ради 29 жовтня. 

— Мало того, керівника Агенції (Агентство місцевих доріг Полтавської області — ред.) буде запрошено на наступну сесію. І якщо він не прийде, то тоді, сказав Біленький, що всією обласною радою будемо піднімати питання щодо його посади, — сказав заступник міського голови, депутат Полтавської облради Іван Москалик.

Дорога через Піщане: що відомо

Раніше Кременчуцька міськрада заявляла про значну кількість скарг кременчужан щодо стану національної автомобільної дороги Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя — це стосується відрізка, що пролягає через село Піщане. Цьогоріч 21 червня на розгляд кременчуцьким депутатам вже виносилось питання щодо прийняття звернення до Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України та Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області щодо її ремонту. 

Проте, тоді це питання зняли з розгляду. За словами міського голови Віталія Малецького, проєкт рішення потребував уточнень. Він тоді пообіцяв, що це питання розглянуть на наступному пленарному засіданні сесії міської ради. Надалі звернення депутати не підтримували. Віталій Малецький розповідав, що відрізок, який зазначений у зверненні, знаходиться не у Кременчуцькій громаді, а отже і опікуватись роботами має керівництво іншої громади. До питання ремонту дороги кременчуцькі депутати повернулися наприкінці жовтня і підтримали направлення звернення до відповідних структур. 

Додамо, що у квітні цього року ексочільник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік розповідав, що Служба автомобільних доріг не передбачала гроші на ремонт дороги через Піщане, але «пошук коштів триває».


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Автор: Вероніка Білодід
Теги: дорога ремонт доріг Піщане
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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.

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