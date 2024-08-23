У Міненерго обговорили передачу ТЕЦ від «Полтаватеплоенерго» на баланс держави

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Проєкт постанови про передачу непрофільного активу «Полтаватеплоенерго» у Кременчуці мають підготувати до наступного засідання Кабміну

23 серпня у Міністерстві енергетики України відбулася нарада під головуванням міністра Германа Галущенка щодо передачі майна «Полтаватеплоенерго» у Кременчуці з обласної до державної власності. Ця зустріч пройшла з урахуванням ініціативи та звернення народного депутата України Олега Кулініча.

На нараді були присутні начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін, його перший заступник Богдан Корольчук, голова обласної ради Олександр Біленький, в. о. теплоенерго Олег Мізік, заступник міського голови Кременчука — директор Департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик, представники «Нафтогазу» та інших державних структур.

Розглядалось питання передачі непрофільного активу підприємства в Кременчуці до державної власності, що, за інформацією джерел «Полтавщини», дозволить вивільнити кошти для вирішення технічних завдань у Полтаві. Це також може мати позитивний вплив як на підприємство, так і на громаду Кременчука. Керівництво області зазначило, що до наступного засідання Кабміну буде підготовлено проєкт постанови, який передбачить передачу майна.

Борг Кременчука перед «Полтаватеплоенерго» станом на липень 2024 року дорівнює 415 млн 248 тис. 803 грн, заявляють у Кременчуцькій філії підприємства. Водночас міський голова Кременчука Віталій Малецький заявляв, що «Полтаватеплоенерго» програло справу з Кременчуком у Касаційному суді в Києві щодо тарифів на тепло.

Що передувало

8 липня 2022 року Полтавська обласна рада надала згоду на безоплатне прийняття з державної у спільну власність Полтавської області окремого індивідуально-визначеного державного майна (групи інвентарних об’єктів) Кременчуцької ТЕЦ. Таким чином зруйновану ракетними обстрілами російських військ Кременчуцьку ТЕЦ обласна рада взяла під свою відповідальність.

Згодом стало відомо, що тарифи на тепло на лівому березі — вищі, ніж на правому, крім того, полтавське КП застосувало двоставковий тариф. «Полтаватеплоенерго» своєю чергою стверджує, що застосувало тариф, затверджений ще до введення мораторію, і він стосується усіх шістьох громад їхньої зони обслуговування.

Відтоді місто та область судяться щодо правомірності застосування тарифів на правому березі Кременчука.

У січні 2023 року на сесії Кременчуцької міськради депутати звернулися до Президента, Кабміну, Ради нацбезпеки та оборони, Міноборони та Нацкомісії з цінних паперів щодо ініціювання відчуження у власність держави цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу зруйнованої Кременчуцької ТЕЦ.

Виявилось, що Кременчуцька ТЕЦ має 1,3 млрд боргу за спожитий газ, який перейшов у спадщину «Полтаватеплоенерго».