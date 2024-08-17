«Під питанням у нас гімназія №2». Що говорить влада про роботу кременчуцької школи

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Укриття у Кременчуцькій гімназії №2 виходить одним з найдорожчих серед інших закладів міста

Станом на 16 серпня кременчуцька гімназія № 2 має дистанційну форму навчання. Нині роботи в укритті виконані на 90%. Про це повідомив керівник департаменту освіти Геннадій Москалик на сесії міської ради 16 серпня.

— Під питанням у нас гімназія №2. Необхідно перенести кабель Полтаваобленерго. Написані листи, виконана технічна документація. На сьогодні Полтаваобленерго вимагає проєкт, — сказав Геннадій Москалик.

Він додав, що департамент працював над цим протягом пів року — «тепер далі, наступне питання — проєкт давай. Яка сума — ще не знаємо», додав очільник відомства.

Нагадаємо, облаштувати сховище в гімназії №2 вийшло Кременчуку найдорожче, у порівняні з іншими закладами освіти. Це пояснюється тим, що будівля гімназії є однією з найстаріших серед шкіл міста — будівельникам довелося додатково виконувати будівельні роботи, щоб зробити ремонт укриття.

Додамо, що 18 лютого суд в Полтаві дозволив слідчим оглянути приміщення гімназії №2. За даними правоохоронців, посадові особи школи, департаменту освіти Кременчуцької міськради та ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог» депутата Дениса Терещенка змовилися та, зловживаючи службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами на облаштуванні найпростішого укриття у гімназії. До актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат внесли неправдиві відомості, вказано в ухвалі суду. Віталій Малецький розповів, що ремонт укриття у школі досі триває — роботи місто оплачує вже по факту їх виконання.

У червні на реконструкцію підвалу у Кременчуцькій 2-й гімназії виділили 1,6 млн гривень.