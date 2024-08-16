Переcеленцям з Донеччини пропонують безкоштовне житло у Полтавській області

Евакуйовані родини з дітьми з Донецького регіону можуть отримати безкоштовне житло в Полтавській та Закарпатській областях, повідомляє Донецька облдержадміністрація.

Для сімей, які були змушені покинути небезпечні населені пункти Донецької області, передбачено безкоштовне розселення у місті Решетилівка (Полтавська область) та громадах Закарпатської області. Після прибуття евакуйованих зустрічають представники місцевих органів влади, Державної служби надзвичайних ситуацій, медичні працівники та волонтери, які надають гуманітарну, медичну та психологічну допомогу. Евакуйовані також можуть отримати разову виплату у розмірі 10800 грн на 1 особу від ЮНІСЕФ або УВКБ ООН, якщо раніше вони не отримували цю виплату.

Після евакуації родини можуть звернутися до місцевих органів соціального захисту або ЦНАП для отримання довідки внутрішньо переміщеної особи та допомоги на проживання.

Для евакуації тяжко хворих та осіб з інвалідністю можна звертатися за номером телефону БО «БФ «Схід СОС» — 0 800 332 614.

Детальніше про безкоштовне житло для родин з дітьми ТУТ.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці обстежили місця тимчасового проживання для переселенців.