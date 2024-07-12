Фотофакт: біля Кременчуцького ТЦК з'явилась «лаунж-зона»

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 339

11 липня читачі повідомили у редакцію, що біля Кременчуцького районного терцентру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) встановлюють лавки.

До 16 липня усі військовозобов’язані українці зобов’язані оновити свої військово-облікові дані в ТЦК та СП, додатку «Резерв+» або ЦНАПі. Цього вимагає новий закон про вдосконалення мобілізації, який набрав чинності 18 травня.

Нагадаємо, Кременчуцький районний ТЦК та СП зараз працює 7 днів на тиждень. При цьому, цивільні працівники працюють з 8.00 до 17.00, а військовослужбовці — цілодобово. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник РТЦК Мирослав Волков.

Він також пояснив «Кременчуцькому Телеграфу», хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши ТЦК, а кому достатньо їх оновити у додатку «Резерв+» чи ЦНАПі.