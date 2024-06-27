У Кременчуці змінюють маршрути громадського транспорту: перелік

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У Кременчуці змінюють маршрут тролейбусів та маршрутних таксі з 28 червня до 7 липня. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Зокрема, тролейбус № 26А+ рухатиметься за маршрутом № 25 (просп. Свободи, залізничний вокзал, вул. Максима Кагала), № 28А+ — проспект Свободи — вулиця Ігоря Сердюка — вулиця Небесної Сотні. Тролейбусний маршрут № 3Б тимчасово не працюватиме, заявили в міській раді.

Маршрутне таксі № 3Б, 11, 30 та 117 з вулиці Троїцької повертатиме на вулицю Левка Лук’яненка та рухатиметься через вулицю Івана Мазепи на вулицю Небесної Сотні.

Маршрут змінюють через ремонт магістралі на вулиці Тараса Шевченка.

Нагадаємо, рух обмежили на ділянках від житлового будинку № 59/78 на вулиці Тараса Шевченка до вулиці Троїцької та від вулиці Троїцької до будинку № 61/52 на вулиці Тараса Шевченка до 21 липня.

«Полтаватеплоенерго» розповідало, що труби на цій ділянці дороги за 46 років експлуатації зазнали пошкоджень та «знаходяться у незадовільному стані, зокрема й через ґрунтові води, що тут протікають».

Заміною тепломагістралі займається товариство з обмеженою відповідальністю «Конкорд Енерджі».



