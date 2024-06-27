Понад 200 тисяч гривень влада виділяє на допомогу родинам загиблих у ТЦ «Амстор»

Родинам загиблих у торговельному центрі «Амстор» кременчуцька влада виплатить 220 тисяч гривень. Кожна родина отримає по 10 тисяч гривень від міста. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 27 червня.
Гроші виділяють зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.
Усі матеріали «Кременчуцького Телеграфа» стосовно теракту в «Амсторі» є тут. Також на youtube-каналі є плейлист, присвячений російському теракту у Кременчуці.
Російський ракетний обстріл по торговельному центру «Амстор» стався 27 червня 2022 року. Внаслідок удару загинуло 22 людини.
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27 червня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.