Безкоштовний тренінг у Кременчуці: Психологічна підтримка та адаптація людей з інвалідністю

6 липня кременчужан запрошують на безкоштовний тренінг «Психологічна підтримка та адаптація людей з інвалідністю».
На тренінгу розглянуть теми:
- стадії горювання та способи їх подолання;
- прийняття інвалідності як складної життєвої обставини;
- профорієнтація та підтримка в реалізації професійного потенціалу;
- сексуальна адаптація та відновлення близькості в сім’ї;
- культура безбар’єрності й облаштування простору;
- правильна комунікація на тему інвалідності та створення дієвих платформ допомоги.
Про спікера:
- Володимир Моісей — практичний психолог і травмотерапевт, спеціалізується на підтримці людей з інвалідністю. Консультує у сфері особистісного, дитячо-підліткового та сімейного консультування, надає пасторську душеопіку, а також займається стресостійкістю й травмофокусованою терапією для дорослих і дітей.
- Відповідальний за програму психологічної підтримки й адаптації людей з інвалідністю у ГС «Діялог». Адаптивний професійний спортсмен, рекордсмен Гіннеса України та світу.
Місце проведення:
- Кременчук, вул. Троїцька, 1б.
Дата та час: 6 липня, 10.00–16.30.
Актуально для:
- військових та ветеранів;
- спортивних тренерів;
- капеланів і служителів церков;
- психологів і соціальних працівників;
- жінок військових та їхніх родичів.
Під час події для всіх присутніх заплановані перерви на каву.
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