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Безкоштовний тренінг у Кременчуці: Психологічна підтримка та адаптація людей з інвалідністю

Сьогодні, 11:35 Переглядів: 400

 

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6 липня кременчужан запрошують на безкоштовний тренінг «Психологічна підтримка та адаптація людей з інвалідністю».

На тренінгу розглянуть теми:

  • стадії горювання та способи їх подолання;
  • прийняття інвалідності як складної життєвої обставини;
  • профорієнтація та підтримка в реалізації професійного потенціалу;
  • сексуальна адаптація та відновлення близькості в сім’ї;
  • культура безбар’єрності й облаштування простору;
  • правильна комунікація на тему інвалідності та створення дієвих платформ допомоги.

Про спікера:

  • Володимир Моісей — практичний психолог і травмотерапевт, спеціалізується на підтримці людей з інвалідністю. Консультує у сфері особистісного, дитячо-підліткового та сімейного консультування, надає пасторську душеопіку, а також займається стресостійкістю й травмофокусованою терапією для дорослих і дітей.
  • Відповідальний за програму психологічної підтримки й адаптації людей з інвалідністю у ГС «Діялог». Адаптивний професійний спортсмен, рекордсмен Гіннеса України та світу.

Місце проведення:

  • Кременчук, вул. Троїцька, 1б.

Дата та час: 6 липня, 10.00–16.30.

Актуально для:

  • військових та ветеранів;
  • спортивних тренерів;
  • капеланів і служителів церков;
  • психологів і соціальних працівників;
  • жінок військових та їхніх родичів.

Під час події для всіх присутніх заплановані перерви на каву.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: тренінг психологічна підтримка адаптація люди з інвалідністю
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