У Горішніх Плавнях велосипедист потрапив під колеса легковика

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У четвер, 4 липня, близько 14.30 на вулиці Конституції у Горішніх Плавнях сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, автомобіль Mazda під кермуванням 41-річного водія збив 60-річного велосипедиста.

Потерпілого із штавмами госпіталізували до лікарні.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Слідчі встановлюють причини та обставини події.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві під колеса автівки потрапив 11-річний велосипедист.