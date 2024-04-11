У Кременчуці вода у Дніпрі на рівні 65 метрів

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Сьогодні, 11 квітня, у Кременчуцькій районній військовій адміністрації розповіли журналістам про рівень води у Дніпрі. За словами Олега Лєдніка, верхній показник води відповідає рівню 81,3 метра над рівнем моря

— Біля ГЕС рівень становить 81 метр. Там де знаходиться місто Кременчук, рівень води у межах позначки 65 метрів, — розповів начальник Кременчуцької РВА.

За словами Олега Лєдніка, ситуація контролюється Укргідроенерго. У разі зміни рівня води будуть щогодини повідомляти населення.

На разі суттєвого збільшення води у Дніпрі не очікують.

Нагадаємо, минулого року рівень води у Дніпрі у межах Кременчуцького району почав підніматися у квітні. Внаслідок підтоплення у деяких районах Кременчука спливло сміття. Минулорічну повінь екологи називали найбільшою за останні 50 років — вода у Дніпрі піднялася на 60-80 м над рівнем моря.



