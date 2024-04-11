У Кременчуці вода у Дніпрі на рівні 65 метрів

Сьогодні, 11 квітня, у Кременчуцькій районній військовій адміністрації розповіли журналістам про рівень води у Дніпрі. За словами Олега Лєдніка, верхній показник води відповідає рівню 81,3 метра над рівнем моря
За словами Олега Лєдніка, ситуація контролюється Укргідроенерго. У разі зміни рівня води будуть щогодини повідомляти населення.
На разі суттєвого збільшення води у Дніпрі не очікують.
Нагадаємо, минулого року рівень води у Дніпрі у межах Кременчуцького району почав підніматися у квітні. Внаслідок підтоплення у деяких районах Кременчука спливло сміття. Минулорічну повінь екологи називали найбільшою за останні 50 років — вода у Дніпрі піднялася на 60-80 м над рівнем моря.
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