Кременчужан запрошують на зустріч з Представником Уповноваженого Верховної Ради з прав людини

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Реєстрація обов'язкова

17 квітня об 11.00 у Кременчуці відбудеться зустріч з Представником Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Полтавській області. Реєстрація обов'язкова. Також важливо попередньо вказати питання, на які б хотіли отримати відповідь. Ви можете звернутися для поновлення своїх прав за наступними напрямками: Військовослужбовці та члени сімей;

Права дитини;

Соціальні та економічні права;

Права постраждалих внаслідок агресії (ВПО);

Права нацменшин, релігійні громади;

Права людини в місцях несвободи;

Інформаційні права;

Захист права на справедливе правосуддя в системі судоустрою України;

З міжнародного співробітництва та європейської інтеграції. Зустріч відбудеться за адресою: вул. Соборна 15/42, ТЦ «МЕГА», 4 поверх, Інша Освіта хаб Участь за умови реєстрації. Деталі за телефоном 050 149 70 63.

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