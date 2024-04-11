Кременчужан запрошують на зустріч з Представником Уповноваженого Верховної Ради з прав людини

17 квітня об 11.00 у Кременчуці відбудеться зустріч з Представником Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Полтавській області. Реєстрація обов'язкова.
Також важливо попередньо вказати питання, на які б хотіли отримати відповідь. Ви можете звернутися для поновлення своїх прав за наступними напрямками:
Зустріч відбудеться за адресою: вул. Соборна 15/42, ТЦ «МЕГА», 4 поверх, Інша Освіта хаб
Участь за умови реєстрації.
Деталі за телефоном 050 149 70 63.
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