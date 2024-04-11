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Кременчужан запрошують на зустріч з Представником Уповноваженого Верховної Ради з прав людини

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 80

Реєстрація обов'язкова

17 квітня об 11.00 у Кременчуці відбудеться зустріч з Представником Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Полтавській області. Реєстрація обов'язкова. 

Також важливо попередньо вказати питання, на які б хотіли отримати відповідь. Ви можете звернутися для поновлення своїх прав за наступними напрямками:

  • Військовослужбовці та члени сімей;
  • Права дитини;
  • Соціальні та економічні права;
  • Права постраждалих внаслідок агресії (ВПО);
  • Права нацменшин, релігійні громади;
  • Права людини в місцях несвободи;
  • Інформаційні права;
  • Захист права на справедливе правосуддя в системі судоустрою України;
  • З міжнародного співробітництва та європейської інтеграції.

Зустріч відбудеться за адресою: вул. Соборна 15/42, ТЦ «МЕГА», 4 поверх, Інша Освіта хаб

Участь за умови реєстрації.

Деталі за телефоном 050 149 70 63.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: уповноважений права людини
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