Боксер з Кременчука Ярослав Хохлач завоював перемогу на міжнародному турнірі Danas Pozniakas

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 0

З 11 до 17 березня у Вільнюсі відбувся міжнародний турнір з боксу серед молоді Danas Pozniakas. Участь у змаганнях взяли боксери з 9 країн світу.

У складі збірної команди України у цих змаганнях взяв участь спортсмен з Кременчука, вихованець СДЮШОР з боксу Ярослав Хохлач. Вихованець Олександра Мальцева здобув золоту медаль, перемігши місцевого боксера.

Нагадаємо, що нещодавно боксери команди дитячо-юнацької спортивної школи «Колос» вибороли 7 нагород на відкритому Чемпіонаті області з боксу серед юніорів, молоді та боксерів з 18 до 22 років у Полтаві.