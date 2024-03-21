«Кременчуцький Телеграф» проведе цикл стрімів про запобігання, діагностування та реабілітацію інсультів

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 82

В Україні за час повномасштабної війни на 16% збільшилася кількість інсультів. Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я. За словами профільного міністра Віктора Ляшка, через війну інсульти «помолодшали» на 10-15 років. Про небезпеки, які може приховувати стрес; як вчасно відреагувати та які сигнали організму не варто ігнорувати.

Про інсульт — від запобігання до перших дій медиків «швидкої» — сьогодні у рамках прямої трансляції поговоримо з Сергієм Миргородським, лікарем вищої категорії виїзної бригади Кременчуцької міської станції швидкої медичної допомоги. Долучитися до обговорення зможете і Ви. Надсилайте свої питання у наші соціальні мережі, або пишіть їх під час прямої трансляції.

Не пропустіть стрім сьогодні, 21 березня о 17.00 на платформах Youtube й Facebook «Кременчуцького Телеграфа».



