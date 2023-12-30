Кременчужанин поскаржився, що у лікарні «Кременчуцька» оплачувати послуги пропонують на приватну картку

А направлення виписують на томографію у приватній клініці
Кременчужанин Сергій Коваленко у соцмережах поскаржився, що травматолог у лікарні «Кременчуцька» виписав йому направлення на томографію у приватній клініці.
Нагадаємо, що влітку 2022 року у приймальному відділенні лікарні «Кременчуцька», завдяки програмі Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво», встановили комп’ютерний томограф.
Як пояснюють у Національній службі здоров’я України, комп’ютерна томографія є безоплатною для українців за Програмою медичних гарантій. Якщо лікар вважає, що пацієнту потрібна КТ, то виписує направлення. З цим направленням можна звернутися в медзаклад, який має договір з НСЗУ на амбулаторний пакет і має комп’ютерний томограф.
Знайти медичний заклад, який має договір, допоможе оператор контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Контакт-центр працює у понеділок-четвер з 9.00 до 18.00. П’ятницями — з 9.00 до 16.45.
Також, за словами Сергія, після зробленої томографії він знову звернувся до лікаря, й оплатити послуги йому запропонували на номер приватної банківської картки через термінал.
Жінка з ім'ям Яна Марчевська, згідно з інформацією, яку вона вказала у власних соцмережах, працює бухгалтером-касиром у Центрі відновного лікування та реабілітації.
Нагадаємо, раніше про те, що робити, якщо вас «просять» заплатити за послуги, які мають бути безоплатними, розповіли у Полтавській обласній військовій адміністрації.
Деталізований перелік безоплатних медичних послуг за посиланням.
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