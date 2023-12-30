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Кременчук, Воїни світла

На Кременчуччині попрощалися з Володимиром Цоканем, який вважався безвісти зниклим

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 238

 

Вічна шана загиблому захиснику України 

27 грудня у Семенівській громаді Кременчуцького району відбулася церемонія прощання з воїном Володимиром Цоканем. Чоловік вважався безвісти зниклим із квітня 2022 року. Він був у складі підрозділу, який брав участь у важких боях із російським окупантом поблизу села Дібровне Барвінківського району Харківської області.

Володимир Сергійович народився 21 червня 1979 року Родом із с. Веселий Поділ. Навчався у місцевій школі, яку закінчив у 1996 р.
Усе доросле життя працював водієм авто та трактористом на різних аграрних господарствах. Напередодні повномасштабного вторгнення Росії був працівником Глобинського м’ясокомбінату.

 
У перші дні після початку «великої» війни став до лав Збройних Сил України. Військову службу проходив на посаді водія-електрика реактивного артилерійного взводу реактивного артилерійного дивізіону бригадної артилерійної групи в/ч А0281.

Навесні 2022 року він разом із побратимами опинився на Харківщині на одному із найзапекліших напрямків бойових дій того періоду війни. 

На війні загинув військовий з Кременчуччини Володимир Цокан
 
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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