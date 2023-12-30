Поліція ліквідувала мережу шахрайських колцентрів з мільярдними оборотами — один працював у Полтаві

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 151 Коментарів: 1

Понад 2500 операторів «працювали» в «офісах», що знаходилися майже в кожному обласному центрі країни.

Нацполіція ліквідувала масштабну мережу шахрайських колцентрів з мільярдними оборотами, повідомила пресслужба поліції України.

Понад 840 правоохоронців ліквідували осередки діяльності шахраїв в 16 регіонах, втому числі й в Полтаві. Також колцентри працювали в: Києві, Дніпрі, Івано-Франківську, Одесі, Тернополі, Рівному, Запоріжжі, Вінниці, Сумах, Львові, Черкасах, Закарпатті, Чернігові, Кропивницькому та Харкові.

У кожному з них працювало від 50 до 200 операторів. Останніх вербували через месенджери, надсилаючи повідомлення з пропозицією працевлаштування та обіцянками гідної зарплати. Серед претендентів проводили співбесіду та обирали найкомунікабельніших, ознайомлювали з функціоналом та інструктували щодо алгоритму дій під час спілкування з потенційними потерпілими.

Представляючись працівниками державних органів, банківських установ, інвестиційних та телекомунікаційних компаній, шахраї спочатку отримували конфіденційні дані громадян, а після — гроші з їх банківських рахунків, які перераховували на підконтрольні рахунки підставних осіб. Ошукували не тільки українців, а й громадян Євросоюзу та США.

Щоб завоювати довіру співрозмовників, декілька днів вели з ними телефонну розмову з функцією підміни номеру і лише потім діяли. У випадку з інвестиціями пропонували громадянам вкластися в прибуткові проєкти та навіть виплачували перші відсотки. Отримання швидких грошей приваблювало потерпілих вкладатись ще більше, після чого шахраї переставали виходи на зв'язок.

Правоохоронці провели понад 150 обшуків по всій країні, вилучили майже 4000 одиниць компʼютерної техніки, понад 650 мобільних телефонів та 200 комплексів ip-телефонії, «чорнові» записи, методички з алгоритмами дій, 1500 сім-карт різних операторів, зокрема й іноземних, понад 700 тисяч гривень в національній та іноземній валюті. Тривають заходи для встановлення повного кола потерпілих й підозрюваних.

Нагадаємо, що в листопаді

в офісному приміщенні одного із торговельних центрів у Кременчуці поліція викрила підпільний колцентр

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