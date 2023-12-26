Як кременчужанам встановити ялинку, аби не зустрічати Новий рік із надзвичайниками

«Кременчуцький ТелеграфЪ» розпитав рятувальників про правила безпечного встановлення святкового дерева
У 2023 році Святвечір у Кременчуці обійшовся без гасіння ялинок. А от у 2022 такий виклик був, говорить Владислав Дяченко, пресофіцер Кременчуцького райуправління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
«Кременчуцький ТелеграфЪ» розпитав Кременчуцьке районне управління ДСНС про основні правила пожежної безпеки при влаштуванні новорічної ялинки та проведенні святкових заходів.
У разі виникнення пожежі дзвоніть за номером — 101.
Нагадаємо, кременчуцькі лісівники почали продавати ялинки 1 грудня. Купити їх можна у лісгоспі (вулиця Шевченка, 41) з 8.00 до 16.00.
Ціни на новорічні сосни та гілки є тут.
Також у ніч з 31 грудня на 1 січня комендантську годину на Полтавщині не скасовуватимуть.
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