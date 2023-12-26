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Кременчук, Надзвичайні новини

Як кременчужанам встановити ялинку, аби не зустрічати Новий рік із надзвичайниками

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 218

 

«Кременчуцький ТелеграфЪ» розпитав рятувальників про правила безпечного встановлення святкового дерева

У 2023 році Святвечір у Кременчуці обійшовся без гасіння ялинок. А от у 2022 такий виклик був, говорить Владислав Дяченко, пресофіцер Кременчуцького райуправління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

— Ліквідовували пожежу, яка сталася через займання гірлянди на новорічній ялинці, — пояснив пресофіцер. — Дотримання елементарних правил може врятувати життя.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» розпитав Кременчуцьке районне управління ДСНС про основні правила пожежної безпеки при влаштуванні новорічної ялинки та проведенні святкових заходів.

 

  • Ставте ялинку за 1 метр від приладів опалення і меблів;
  • Закріплюйте ялинку на стійкій основі;
  • Обирайте електричні гірлянди промислового виробництва;
  • Не застосовуйте для ілюмінації свічки, бенгальські вогні, феєрверки;
  • Розміщуйте ялинку так, аби вона не заважала вийти з кімнати;
  • Не прикрашайте ялинку ватою, папером, марлею;
  • Не дозволяйте малолітнім дітям самостійно вмикати електрогірлянди;
  • Не залишайте увімкнену гірлянду без нагляду.

У разі виникнення пожежі дзвоніть за номером — 101.

Нагадаємо, кременчуцькі лісівники почали продавати ялинки 1 грудня. Купити їх можна у лісгоспі (вулиця Шевченка, 41) з 8.00 до 16.00.

Ціни на новорічні сосни та гілки є тут.

Також у ніч з 31 грудня на 1 січня комендантську годину на Полтавщині не скасовуватимуть

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Автор: Роксолана Жукова
Теги: ДСНС ялинка пожежа Кременчук
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