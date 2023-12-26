На війні загинув військовий з Кременчука Євген Отрешко

На війні загинув 34-річний військовий з Кременчука Євген Юрійович Отрешко. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.
Євген Отрешко був призваний на військову службу 24 листопада 2022 року Кременчуцьким РТЦК та СП, був матросом.
9 грудня 2023 року він загинув поблизу села Кринки, Херсонського району, Херсонської області.
Прощання з військовим відбудеться завтра, 27 грудня у Міському палаці культури:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.
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