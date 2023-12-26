На війні загинув військовий з Кременчука Євген Отрешко

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 710

На війні загинув 34-річний військовий з Кременчука Євген Юрійович Отрешко. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Євген Отрешко був призваний на військову службу 24 листопада 2022 року Кременчуцьким РТЦК та СП, був матросом.

9 грудня 2023 року він загинув поблизу села Кринки, Херсонського району, Херсонської області.

Прощання з військовим відбудеться завтра, 27 грудня у Міському палаці культури:

11.00 — прощання у Міському палаці культури;

12.00 — відспівування у Свято-Миколаївському соборі;

Далі поховання на Свіштовському кладовищі на Алеї Слави.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.