На Полтавщині чоловік «загубив» жінку: поїхала вночі у справах, а знайшлась — у знайомих

Сьогодні, 11:35 Переглядів: 592

Сьогодні, 26 грудня, поліціянти розшукали зниклу жінку. Про це повідомила пресслужба Полтавського районного управління поліції.

Близько 2.00 житель Чутівської громади помітив, що його дружина зникла, та повідомив про це до поліції.

За інформацією правоохоронців, вночі 53-річна жінка поїхала автомобілем у справах та не повернулась додому. Жінку шукали понад дві години та майже під ранок знайшли у знайомих в селищі Чутове.

Зараз поліція з’ясовує обставини та причини події.

Нагадаємо, що нещодавно поліціянти розшукали 12-річну дівчину, яка пішла з дому у Кременчуці й опинилася у Горішніх Плавнях.