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Кременчук, Благодійність

Трьох дітей та маму встигли відвести: родина, яка постраждала від пожежі потребує допомоги

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 2 926

 

Збір відбувається в кількох точках для зручності 

Вчора, 2 січня, від пожежі у Кременчуці постраждала родина з трьома маленькими дітьми. Через несправну гірлянду загорілася квартира на вулиці Ватутіна - спалахнуло за хвилину. Маму з трьома дітьми встигли перевести у сусідню квартиру, проте постраждали дуже речі й техніка.

Через несправну гірлянду загорілася квартира у Кременчуці

Подруга родини повідомила, що квартира орендована. Внаслідок пожежі згорів шкаф з речами, диван, крісло, телевізор, ноутбук, кондиціонер. 

Родині збирають допомогу, як фінансову так і речами. 

Якщо є можливість скинути кошти на картку - 4149 5010 2232 3852 (мама Філатова Альона)

Або допомогти речами для дівчаток (зріст 98 та 110 см) та матері - розмір одягу М, розмір взуття 37. Речі можна принести:

  • 4 січня з 18.00 до 19.00 в район Макдональдз (збирає Юлія 050-184-26-44)
  • 4 січня біля магазина Принцип на Раківці о 19.00 (збирає Олена 097-624-21-99)
  • 5 січня з 18.00 до 19.00 на бульварі Пушкіна біля Книголенда (збирає Юлія 050-184-26-44)

Якщо є можливість допомогти меблями та технікою - напишіть мамі Альоні в інстаграм @alenafilatova45.


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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога благодійність пожежа
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