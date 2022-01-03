Трьох дітей та маму встигли відвести: родина, яка постраждала від пожежі потребує допомоги

Вчора, 2 січня, від пожежі у Кременчуці постраждала родина з трьома маленькими дітьми. Через несправну гірлянду загорілася квартира на вулиці Ватутіна - спалахнуло за хвилину. Маму з трьома дітьми встигли перевести у сусідню квартиру, проте постраждали дуже речі й техніка.
Подруга родини повідомила, що квартира орендована. Внаслідок пожежі згорів шкаф з речами, диван, крісло, телевізор, ноутбук, кондиціонер.
Родині збирають допомогу, як фінансову так і речами.
Якщо є можливість скинути кошти на картку - 4149 5010 2232 3852 (мама Філатова Альона)
Або допомогти речами для дівчаток (зріст 98 та 110 см) та матері - розмір одягу М, розмір взуття 37. Речі можна принести:
Якщо є можливість допомогти меблями та технікою - напишіть мамі Альоні в інстаграм @alenafilatova45.