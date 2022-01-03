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Кременчук, Будівництво нового мосту в Кременчуці

Вулицю Кучми відремонтують, а Велику набережну – закриють: перспективи перших місяців року

Сьогодні, 18:12 Переглядів: 866

 

Конкретних термінів міський голова Кременчука не озвучив

Дорогу по вулиці Кучми, що на Першому Занасипі, мають відремонтувати найближчим часом. Оскільки ця вулиця буде об’їзною під час будівництва нового мосту Про це повідомив міський голова Віталій Малецький на щорічному звіті.

У зв'язку з будівництвом мосту у Кременчуці перекриватимуть вул. Велику набережну
- Буквально з перших місяців 2022 року ми перекриваємо вулицю Велика набережна. На ній почнуть будувати розв’язку мосту, проводити бурові роботи, тощо. Ця вулиця Кучми включена у пакет по якому ми співпрацюємо з компанією Догуш, - розповів міський голова.

За словами Віталія Малецького, вулиця Кучми – об’їзна дорога, на якій облаштують світлофори та додаткові об’єкти, зокрема на переїзді в районі вулиці Ярмаркової та офісу компанії Догуш. Адже весь транспорт від авторинку піде по вулиці Кучми.

Влада Кременчука розраховує за рахунок турецької сторони поліпшити дорожньо-транспортну мережу Першого й частково Другого Занасипу.

Проте міський голова Віталій Малецький не уточнив коли саме планують розпочати ремонт вулиці Кучми та перекрити вулицю Велика набережна. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: Перший Занасип дорога будівництво міст
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