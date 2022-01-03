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Кременчук, Спорт, Кременчуг, Фотоколекція

«Світло гранатовими» несподівано стали хокеїсти «Кременчука»

Сьогодні, 18:34 Переглядів: 511

 

Кременчуцька команда з перемоги стартувала в Кубку України

Сьогодні, 3-го січня, у Кременчуці на льодовій арені «Айсберг» стартував Кубок України з хокею 2022. У матчі-відкритті ХК «Кременчук» примав команду БСФК з Броварів. 

У Кременчуці у битві на льоду розіграють пів мільйона гривень

Кременчуцька команда на кубкові ігри змінила колір форми - зчорно-помаранчевого на біло-гранатовий. За інформацією клубу, ХК «Кременчук» зіграє усі матчі на Кубку України у формі кольору свого титульного партнера Vbet Ukraine.

 Кременчужани у першому матчі були фаворитами протистояння, що впевнено довели під час гри, закинувши вісім «сухих» шайб.

«Кременчук» - «БСФК» - 8:0 (3:0, 1:0, 4:0)

Шайби: 1:0 – Денискін (Казьянін), 04:17. 2:0 – Сібілевич (Варава, Т. Савицький, - більш.), 13:53. 3:0 – Хришпенц (Серанов), 19:24. 4:0 – Гриценко (Хришпенц, Ворона), 24:27. 5:0 – Сібілевич (Т. Савицький, Горлушко), 42:59. 6:0 – Савченко (Гриценко, Толстушко, - більш.), 46:00. 7:0 – Денискін (Дубінін, Казьянін). 52:16. 8:0 – Забавін (Хришпенц, Серанов), 58:34
«Кременчук»: М. Боярчук; Яковлєв – Григорян, Серанов – Т. Савицький, Ворона – Баснєв, Варава – Горлушко; Казьянін – Дубінін – Денискін, Забавін – Савченко – Грицьких, Гриценко – Созонов – Сібілевич, Хришпенц – Толстушко – Матусевич. Тренер – Олександр Савицький
БСФК: Сушак; Гребеник – Трошкін, Логач – Козловський, Дахновський – Кисельов, Мащенко – Р. Бойко; Стецюра – Ступак – Бородай, Алдамжаров – Андрющенко – Пасманик, Грабовецький – Панченко – Бешаров, Койда – С. Боярчук – І. Бойко. Тренер – Олександр Бобкін

Зауважимо, що в складі господарів матч пропускали провідні гравці Олександр Коробов та Ілля Сеник. У складі БСФК бракувало голкіпера Семена Майка, який захворів напередодні матчу. Зате дебютував у складі команди підписаний напередодні російський центрфорвард Тимур Бешаров. Також свій перший поєдинок за броварчан провів орендований у «Сокола» центрфорвард Богдан Ступак, котрий понад півроку відновлювався після отриманої в матчі за збірну України травми коліна.

«Вболівальники нас женуть вперед»

Голкіпер «Кременчука» розпочав Кубок України з потрійного успіху – команда перемогла 8:0, гравець записав до свого активу шат-аут, після чого за підсумками матчу Михайло Боярчук був визнаний найкращим у складі своєї команди гравцем поєдинку.

 

- Приємно, коли тебе відзначають, але, зізнаюся, я трохи здивувався, коли найкращим у «Кременчуку» визнали мене, - каже Михайло. – Хлопці забили багато голів, показали красивий хокей. Але раз так вирішили, то добре.  

- Для вас особисто цей матч був важким?

- Будь-яка гра важка. До того ж попервах суперники показували непоганий хокей, мали моменти. За БСФК грають молоді, швидкі хлопці. Видно, що їм трохи бракує сил. У команді багато масочників, хлопців по 16-17 років. Для них ці матчі є великим досвідом. Ми після новорічної паузи вкотилися в гру не відразу. Загалом сьогодні нам багато що вийшло. Потренували і більшість, і меншість. Це нам на користь у світлі майбутніх поєдинків.

- З БСФК в оновленому вигляді «Кременчук» проводить вже другий матч. Перший завершився 6:0, нині – 8:0. Ці матчі схожі?

- У попередньому поєдинку дуже вдало відіграв інший наш голкіпер Нікіта Гордюшин. Проте поєдинки були різними. Сьогодні БСФК гарно почав гру, але потім підсів, а ми навпаки побігли вперед. А в попередньому поєдинку броварчани багато кидали впродовж усього матчу. Нікіта зіграв чудово.

- Воротарям ігри «на нуль» додають особливого натхнення.

- Звичайно, бо завжди виходжу на матчі з максимальним налаштуванням. Не лише на матчі – я й на тренуваннях хочу піймати всі шайби. Зрештою, хлопці теж мені неабияк допомогли – блокували кидки, ловили шайби на себе. Не розслаблялися навіть тоді, коли рахунок на табло був великим. Дякую команді за віддачу.

- У «Кременчука» - три рівноцінних воротарі. Як правило, Олександр Савицький розприділяє ігрову практику між вами рівномірно. Але чи дає привілеї тренер голкіперам, які відіграли «сухий» матч? Іншими словами, чи варто очікувати вас у завтрашній грі з «Соколом»?

- Подивимося, все залежить від рішення тренерів. Ми воротарською бригадою підбадьорюємо одне одного, бажаємо, щоб ворота «Кременчука» залишилися недоторканими незалежно від того, хто захищає ворота. Ми радіємо, коли партнер відіграв добре і підтримуємо того, кому гра не пішла. Треба зберігати позитивний мікроклімат у колективі. А хто гратиме, нехай вирішує тренер.

- Для «Кременчука» головні кубкові двобої, судячи з усього, розпочнуться з вівторка?

- Так. Завтра – «Сокіл», потім – «Дніпро». Налаштування виключно бойове. Те, що ми виграли перший матч з великим рахунком, нічого не означає. Ейфорії після стартової перемоги в нашій команді точно немає.

- У принципі, право на помилку на першому етапі команди ще мають.

- Ми про це взагалі не думаємо і виходимо на кожен матч, як на останній бій. Повинні в кожній зустрічі виходити і демонструвати свій хокей.

- Грати кубковий турнір удома легше чи важче?

- Це – додаткова відповідальність. Вболівальники нас женуть вперед. Було приємно, що на першому матчі трибуни «Айсберга» були практично заповнені. Маємо немов шостого польового гравця. До слова, вітаю наших прихильників з Новим роком.

- Ви самі Новий рік трохи відсвяткували?

- Розуміли, що 2 січня тренування, 3-го – гра. Всі усвідомлювали, що сильно розслаблятися не можна, тому режиму притримувалися. Достатньо сказати, що в новорічну ніч ми були в Кременчуку, ніхто додому не роз’їжджався. Святкували спокійно.

- Попереду у вас – зустріч із «Соколом», який після переформатування чемпіонату став головним суперником «Кременчука».

- З киянами ми за останній час провели багато матчів, добре знаємо одне одного. «Сокіл» - сильна команда, вони гарно діють у більшості. У киян вистачає сильних нападників. Приміром, Антон Рубан, Андрій Міхнов. То гравці, здатні вирішити долю гри. Приємно грати проти таких суперників. Тільки в таких поєдинках додаєш у майстерності. Чим більше буде таких матчів, тим ліпше. Зрештою, «Дніпро» теж останнім часом дуже сильно додав. З херсонцями нині непросто всім. Тому головна боротьба за вихід з групи лише починається. Ось я зовсім не впевнений, що «Сокіл» обов’язково переможе «Дніпро» в наступному матчі.

Завтра, 4 січня, кременчужани зіграють з київським «Соколем». Початок матчу о 18:30.

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
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