23 нових випадки COVID-19 зареєстровано у Кременчуці

Сьогодні, 3-го січня, у Кременчуці зареєстровано 23 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.
Захворіли 14 жінок віком від 31 до 64 років та 9 чоловіків віком від 28 до 69 років.
Із вперше виявлених випадків захворювання дев'ятнадцять пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, чотири пацієнта лікується в інфекційних шпиталях, із них жодного вакцинованого.
Всього в інфекційних шпиталях лікується 89 пацієнтів. По всіх випадках проводиться епідемічне розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.
Одужало 27 пацієнтів.
Сьогодні в місті випадків смерті не зареєстровано.
Всього зареєстровано 17 944. Одужало 16 084. Померло 645