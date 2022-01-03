23 нових випадки COVID-19 зареєстровано у Кременчуці

Вчора, 21:36 Переглядів: 541

Сьогодні в місті випадків смерті не зареєстровано

Сьогодні, 3-го січня, у Кременчуці зареєстровано 23 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Захворіли 14 жінок віком від 31 до 64 років та 9 чоловіків віком від 28 до 69 років.

Із вперше виявлених випадків захворювання дев'ятнадцять пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, чотири пацієнта лікується в інфекційних шпиталях, із них жодного вакцинованого.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 89 пацієнтів. По всіх випадках проводиться епідемічне розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Одужало 27 пацієнтів.

Сьогодні в місті випадків смерті не зареєстровано.

Всього зареєстровано 17 944. Одужало 16 084. Померло 645