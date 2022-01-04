В Україні хочуть створити мережу екзаменаційних центрів

Сьогодні, 07:29 Переглядів: 431

У центрах можна буде проводити освітні оцінювання з використанням новітніх цифрових технологій

Уряд затвердив програму створення мережі екзаменаційних центрів на період до 2030 року. Про це 28 грудня повідомила пресслужба МОН. Після реалізації програми на базі центрів можна буде проводити освітні оцінювання з використанням цифрових технологій.

Наявна в Україні система зовнішніх освітніх оцінювань базується переважно на паперовому тестуванні, натомість уряди розвинених країн поступово запроваджують оцінювання з використанням комп’ютерної техніки. Цифрові технології широко використовуються і для міжнародних досліджень якості освіти, зокрема для Програми міжнародного оцінювання учнів PISA.

Оскільки Український та регіональні центри оцінювання якості освіти уже мають успішний багаторічний досвід проведення освітніх вимірювань, мережу екзаменаційних центрів планується створити в кожному обласному центрі та місті Києві.

Планується, що мережа екзаменаційних центрів забезпечить проведення окремих видів освітніх оцінювань у комп’ютерному форматі, серед яких:

міжнародні порівняльні оцінювання, зокрема PISA;

моніторингові дослідження якості освіти регіонального та локального рівнів;

іспити для визначення рівня володіння державною мовою.

Завдяки використанню цифрових технологій будуть створені стандартизовані умови для уніфікованого, прозорого та об’єктивного оцінювання.

Передбачається, що мережу екзаменаційних центрів буде в довгостроковій перспективі розбудовано на базі закладів освіти, що дозволить перевести в цифровий формат національні зовнішні оцінювання з великою кількістю учасників.