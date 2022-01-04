У Кременчуці відбувся боксерський турнір пам'яті дитячого хірурга Баглаєнка

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 291

Участь у змаганнях взяли близько сотні спортсменів

На базі Кременчуцької школи олімпійського резерву відбувся XVII турнір пам'яті дитячого хірурга Олександра Баглаєнка. Перед змаганнями гімн України акапельно виконала онучка Лариса Баглаєнко.

Протягом 23-25 грудня на ринзі зійшлися близько сотні спортсменів з Кременчука, Світловодська, Олександрії та Полтави.

Серед учасників було багато юних спортсменів, які на змаганнях отримали неоціненний досвід.

У підсумку перше загальне місце зайняла команда СДЮШОР з боксу з Кременчука.