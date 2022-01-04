У Кременчуці відбувся боксерський турнір пам'яті дитячого хірурга Баглаєнка

На базі Кременчуцької школи олімпійського резерву відбувся XVII турнір пам'яті дитячого хірурга Олександра Баглаєнка. Перед змаганнями гімн України акапельно виконала онучка Лариса Баглаєнко.
Протягом 23-25 грудня на ринзі зійшлися близько сотні спортсменів з Кременчука, Світловодська, Олександрії та Полтави.
Серед учасників було багато юних спортсменів, які на змаганнях отримали неоціненний досвід.
У підсумку перше загальне місце зайняла команда СДЮШОР з боксу з Кременчука.
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