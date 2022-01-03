Через несправну гірлянду загорілася квартира у Кременчуці

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Що саме сталось з гірляндою має з’ясувати інспектор

Вчора ввечері, 2 січня, у багатоповерхівці по вул. Ватутіна, сталася пожежа. Горіла квартира на третьому поверсі будинку №6. Вогнем знищено меблі, міжкімнатні дерев’яні двері, двері балкона, два металопластикові вікна, вживані речі, кондиціонер, люстри, пластикове оздоблення стелі квартири на площі 45 м.кв., шпалери.

За даними рятувальників, ймовірно, що причиною виникнення пожежі стала гірлянда на ялинці. Але що саме сталось з гірляндою має з’ясувати інспектор, який, наразі, працює над оформленням матеріалів щодо пожежі.