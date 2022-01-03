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Оформити біометричний паспорт кременчужанам стало дорожче

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 577

 

Назвали нові ціни

З 1 січня 2022 року в Україні стали дорожчими біометричні паспорти. Як пояснили у Державній міграційній службі, ціну підняли через підвищення вартості виготовлення документів. Уточнюється, що держпідприємству «Поліграфічний комбінат «Україна» доводиться більше платити за сировину та матеріали.

У зв'язку з цим оформити паспорт стане дорожчим – як ID-карт, так і паперових. Ціна їх виготовлення складе:

  • до 20 робочих днів – 372 гривні, у тому числі вартість адміністративних послуг (126 гривень) та бланку (246 гривень);
  • до 10 робочих днів – 498 гривень, у тому числі вартість адмінпослуг (252 гривні) та бланку (246 гривень).

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон коштуватиме:

  • до 20 робочих днів – 733 гривні, включаючи ціну адмінпослуг (352 гривні) та бланка (381 гривня);
  • за 7 та 3 робочих дня за умови аргументації – 1 085 гривень, у які входять вартість адміністративних послуг (704 гривні) та бланка (381 гривня).

До речі, громадянам, які вперше отримують внутрішній паспорт України у вигляді ID-картки, не потрібно нічого платити. Додамо, що українці, які подали заявку на оформлення документів до 31 грудня 2021 року, отримають їх за колишніми цінами.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: паспорт
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