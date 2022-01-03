Оформити біометричний паспорт кременчужанам стало дорожче

З 1 січня 2022 року в Україні стали дорожчими біометричні паспорти. Як пояснили у Державній міграційній службі, ціну підняли через підвищення вартості виготовлення документів. Уточнюється, що держпідприємству «Поліграфічний комбінат «Україна» доводиться більше платити за сировину та матеріали.
У зв'язку з цим оформити паспорт стане дорожчим – як ID-карт, так і паперових. Ціна їх виготовлення складе:
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон коштуватиме:
До речі, громадянам, які вперше отримують внутрішній паспорт України у вигляді ID-картки, не потрібно нічого платити. Додамо, що українці, які подали заявку на оформлення документів до 31 грудня 2021 року, отримають їх за колишніми цінами.