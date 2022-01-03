У Кременчуці поліцейські розшукали пенсіонера

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 494

Дякуємо усім, хто в таких випадках не проходить повз чужі проблеми та звертає увагу на людей, що потребують нашої з вами допомоги

Патрульні повернули додому 93-річного дідуся, що заблукав. Так, учора, 2 січня, до поліції звернулись небайдужі містяни та повідомили, що на вулиці Небесної Сотні виявили дідуся, який заблукав і не пам’ятає де живе.

На місце події одразу ж прибули патрульні. За допомогою наявних баз, а також тієї інформації, яку зміг надати загублений чоловік, інспектори встановили місце його проживання.

Дідуся повернули додому, де сусіди вже почали хвилюватись за нього.

Дякуємо усім, хто в таких випадках не проходить повз чужі проблеми та звертає увагу на людей, що потребують нашої з вами допомоги.