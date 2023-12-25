Різдво Христове — велике христянське свято: історія, традиції та що сьогодні суворо заборонено

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З 1-го вересня 2023 року ПЦУ перейшла на новоюліанський календар, тому дати багатьох церковних свят змінилися

Сьогодні, 25 грудня, за новим церковним календарем православні віряни відзначають Різдво Христове — одне з найважливіших християнських свят. Це велике свято належить до дванадесятих і встановлене у пам’ять про Народження Ісуса Христа від Пресвятої Діви Марії.

Цього року, у зв’язку з переходом Православної церкви України на новоюліанський церковний календар, дати багатьох церковних свят змінилися. Відтепер в Україні дата православного та католицького Різдва Христова збігається і як у більшості країн світу українці будуть святкувати його 25 грудня.

Історія Різдва Христового

Велике свято присвячене появі на світ Ісуса Христа, якого народила Пресвята Діва Марія. Згідно з церковними переказами римський імператор Август повелів зробити перепис населення. Він наказав, щоб кожен іудей записався там, де жили його пращури. Діва Марія та її чоловік Йосип походили від роду царя Давида, а тому відправилися до Вифлеєма з Назарета.

Коли вони дійшли туди, то виявилося, що людей прибуло дуже багато, вільних місць у місті для ночівлі вони не знайшли й зупинилися у печері, де зазвичай ночували пастухи з домашніми тваринами. Саме там і народився Спаситель, про це диво повідомив янгол Господній, який спустився до пастухів із небес.

Пастухи пішли до печери та розповіли про все Марії з Йосипом, а потім вклонилися маленькому Христу. Незабаром до сімейства завітали волхви з подарунками. Це були мудрі люди, які займалися вивченням зірок. Волхви, коли побачили появу нової зірки, пішли до царя Ірода, але там не знайшли немовляти. Ірод дуже збентежився і наказав знайти новонародженого царя. Вже тоді він замислив вбити дитину.

Волхви повернулися до пустелі й за допомогою світла зірки знайшли печеру з немовлям. Вони вклонилися Марії і Ісусу, а потім подарували йому золото, ладан і смирну. Волхви залишилися ночувати у печері й тієї ж ночі їм наснився сон-попередження, щоб вони не поверталися до Єрусалиму і нічого не розповідали Іроду. Наступного ранку волхви, пам’ятаючи свій сон, відразу пішли додому.

Традиції на Різдво

Особливою традицією українського Різдва є колядки — веселі пісні на релігійну тематику. Колядники обходять будинки, тримаючи в руках велику зірку, та розважають своїх сусідів і членів родини за гроші і солодкі подарунки. Здавна наші предки вірили, чим більше колядників прийде до хати, тим більше багатства і щастя буде в ній наступного року.

Святкування самого Різдва починається від самого ранку. Українці зустрічають це велике свято словами «Христос народився!» і чують у відповідь «Славімо Його!». Святкування проходить переважно у родинному колі. Святковий стіл завжди щедрий і вже не пісний, як на Святвечір. Цього дня заведено згадувати покійників, родичів та друзів.

Ще один важливий символ Різдва — вертеп. Деякі історики вважають, що українці вже у XVII столітті виставляли на Різдво вертепну драму. Цей звичай був загальнопоширеним по всій Україні.

Особливе місце в українській оселі в різдвяний період займає дідух. Його заведено ставити на кут стола або будинку. Створюють його зі снопа, якого збирали ще під час закінчення жнив. Сніп зберігали впродовж всієї зими як символ родючості, життя та нескінченності.

Чому Різдво святкують три дні? Традиційно Різдвяний період починається від Святого вечора (24 грудня) та закінчується другим днем Різдва (26 грудня). Однак Святки все ще тривають і завершуються з Водохрещем (6 січня).

Про що говорять прикмети на 25 грудня

Погодні прикмети говорять про те, яку погоду чекати найближчим часом і влітку:

вранці ясно — Святки будуть морозними;

похмуро зранку — весна буде ранньою;

сонце світить яскраво — літо буде сонячне і родюче, а на Новий рік буде морозна і ясна погода.

У народі вважають, що якщо пішов снігопад цього дня, то буде благополучний рік у всіх сенсах.

Що не можна робити 25 грудня

Різдво — особливе свято і має низку суворих заборон. Що сьогодні не можна робити:

займатися важкою роботою, домашніми клопотами й навіть виносити сміття;

лаятися, лихословити, ображати інших і ображатися самому;

відмовляти в допомозі;

йти на цвинтар;

ходити на полювання, риболовлю.

Також за народними прикметами в цей день не варто надягати старий або брудний одяг, давати що-небудь або брати в борг.

Що можна робити 25 грудня

У Різдво Христове традиційно йдуть до храму. Опівночі Різдва відбувається всеношна, а ближче до ранку — літургія.

У свято заведено приймати гостей або ходити в гості — за спільним столом збираються родичі або близькі люди. У цей час просять прощення і прощають усі образи, миряться з кривдниками та ворогами, думають про милосердя і допомагають іншим. Також вірять, що цього дня небеса відкриті для всіх прохань і молитов — головне, щоб вони були щирими.

Нагадаємо, що на минулому тижні до «Кременчуцького Телеграфа» завітав творчий колектив колядників Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ з колядками.