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Кременчук, Воїни світла

На війні загинув випускник Кременчуцького національного університету Олександр Чернов

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 1 003

 

Про прибуття похоронного кортежу з тілом загиблого військовослужбовця та про чин похорону повідомлять додатково

6 грудня на Донецькому напрямку загинув 26-річний гранатометник Олександр Чернов. Про це повідомляє пресслужба Світловодської міської ради.

Олександр Чернов народився 29 червня 1997 року у Світловодську. Після закінчення Світловодської школи №1, здобув освіту електрозварювальника у професійно-технічному училищі №5 міста Світловодська. Згодом навчався у «Фаховому коледжі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» (технолог металопродукції), після чого закінчив Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (бакалавр інженер-технолог металоконструкції).

Працював майстром виробничого цеху на Світловодському заводі залізобетонних виробів. Згодом працював в охоронній службі підприємства «Віктор і К». У вільний від роботи час займався важкою атлетикою, цікавився автомобілями.

22 червня 2023 року був мобілізований до лав Збройних Сил України. Служив гранатометником гранатометного відділення 1-го штурмового взводу 10-ої штурмової роти 4-го штурмового батальйону. Пройшов військове навчання у Польщі. У листопаді пройшов навчання на гранатометника у Києві. 6 грудня зник безвісти під час ворожого мінометного обстрілу. Тіло Олександра знайшли у районі села Кліщіївка Донецької області.

У Олександра залишилися батьки та молодша сестра.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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