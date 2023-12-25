Чотири ордени «За мужність» вручили родинам загиблих воїнів з Кременчуччини

Начальник першого відділу Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Олександр Мазніцький вручив ордени «За мужність» III ступеня родинам загиблих:
Нагороди родинам вручили на засіданні сесії Горішньоплавнівської міської ради.
Нагадаємо, що 15 грудня в Кременчуцькій районній військовій адміністрації вручили нагороди родинам трьох загиблих воїнів.
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