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Кременчук, Воїни світла

Чотири ордени «За мужність» вручили родинам загиблих воїнів з Кременчуччини

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 379

 

Вічна шана загиблим захисникам України

Начальник першого відділу Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Олександр Мазніцький вручив ордени «За мужність» III ступеня родинам загиблих:

  • солдату Артему Дмитрієнку, загинув 10 лютого 2023 року;
  • солдату Євгену Лопуцьку, який загинув 16 серпня 2022 року;
  • солдату Віктору Коліснику, загинув 3 лютого 2023 року;
  • солдату Юрію Капустяну, загинув 25 березня 2023 року.

Нагороди родинам вручили на засіданні сесії Горішньоплавнівської міської ради. 

Нагадаємо, що 15 грудня в Кременчуцькій районній військовій адміністрації вручили нагороди родинам трьох загиблих воїнів.

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Автор: Альона Душенко Джерело відео: ГОК ТВ
Теги: війна воїни світла нагородження
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