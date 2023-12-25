Сьогодні у Кременчуцькому районі лунатимуть вибухи

Сьогодні, 09:22 Переглядів: 209

Сьогодні, 25 грудня, у селі Максимівка Піщанської громади Кременчуцького району лунатимуть вибухи. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо із місцевих соцмереж.

Учора, 24 грудня, надзвичайники знайшли боєприпас часів минулих війн. Тож сьогодні будуть проводитися заходи по його знищенню.

Спеціалісти закликають мешканців зберігати спокій та утримуватися від коментарів і обговорень в соціальних мережах та месенджерах щодо місця вибуху.

*фото ілюстративне