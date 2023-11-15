У Кременчуцькому краєзнавчому музеї вперше з початку війни відкрилися виставки

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15 листопада Кременчуцький краєзнавчий музей відкрив свої двері для відвідувачів. Урочисте відкриття мало б розпочатися о 14.00, але у зв’язку із повітряною тривогою початок трохи затягнувся. Відбою довелося чекати недовго, тож приблизно о 14.15 усі охочі змогли потрапити всередину.

Відкриття відвідали кременчуцькі митці, а також рідні художників, яких уже немає серед нас, але їхні роботи експонувалися сьогодні.

У першому залі представлені художні, скульптурні, флористичні та вишиті роботи заслуженого художника України, члена Національної спілки художників України Миколи Анісімова, членів Національної спілки художників України Олександра Черепанова, Анатолія Дяченка, Анатолія Котляра, Віктора Кобеляцького, Олександра Носіна, художників Василя Вакуленка, Надії Нікітіної, Ольги Горпинченко, фотохудожника Ігоря Носова, майстра-флориста Лариси Євстигнєєвої та майстра художньої вишивки Володимира Кулаженка.





З вітальним словом до відвідувачів звернулася дружина художника Олександра Черепанова Наталія Сергіївна.

— Я вітаю усіх із відкриттям музею. Це знаменна подія для нашого міста. Хочу подарувати роботу свого чоловіка, уже покійного, «Дніпровські ясні далі». Це одна з найкращих його робіт, він її писав з Крюківського мосту.

За її словами, міст завжди у минулі часи був стратегічним об’єктом, і для того, щоб на ньому перебувати тривалий час, потрібно було мати спеціальний дозвіл. Олександр Павлович спеціально ходив у органи держбезпеки, брав дозвіл і писав з натури з мосту. Писав спочатку етюд, потім писав цю роботу.

— Він дуже любив місто, любив краєвиди навколо міста й оспівував у своїх роботах — кілька з них тут представлені. Він співпрацював протягом багатьох років із музеєм, дуже цінував високий професіоналізм працівників музею, разом виконували проєкти, радився з працівниками музею. Тому дійсно це велика подія, що відкривається музей, і кременчужани зможуть його відвідувати й знайомитися, вивчати, повторювати історію нашого міста, — додала Наталія.





Також гостей привітала дочка художника Анатолія Дяченка Вікторія. Вона розповіла про любов батька до рідного міста та Полтавщини, про його дитинство, початок творчого шляху та педагогічну діяльність. Також Вікторія пригадала останні дні життя батька та його незавершену справу — бажання ілюструвати «Енеїду» Івана Котляревського.





Слово на відкритті мали й сучасні митці — кременчуцька художниця Надія Нікітіна та художник міського палацу культури Василь Вакуленко. Їхні роботи також представлені на виставці. Вони пригадали колег-художників, а також подякували працівникам музею за величезну працю зі збереження творчої пам’яті митців Кременчуцького краю.





Місцева поетеса Наталія Маєвська передала усім присутнім вітання від спілки журналістів Кременчука, її голови Володимира Євгеновича Шевченка, привітала працівників музею та художників із відкриттям виставок, а також зачитала авторський вірш, присвячений її доброму другу, роботи якого також експонуються, Ігорю Носову.



У вестибюлі музею є невелика персональна виставка вишивки самодіяльної кременчуцької майстрині Олександри Общої, яка називається «Український орнамент». До перегляду відвідувачів представлені вишиті рушники, серветки, панно, невеликі картини.





Сама Олександра Андріївна розповіла відвідувачам про свій життєвий та творчий шлях. Вишиванням вона почала активно займатися після виходу на пенсію і таким чином намагається не «загубити» себе, а хоча б трохи приносити радісні та позитивні моменти у своє життя та життя оточуючих.

Журналісти також поспілкувалися із директоркою музею Аллою Гайшинською.

— Ми після початку війни уперше приймаємо відвідувачів. І хоча ремонт, на жаль, не закінчився, і другий та третій поверх у нас іще не готові до експозиції, але на першому поверсі ми відкриваємо три виставки, і за день відкриємо ще одну. У найбільшому залі ми експонуємо виставку «Природа-мати силу нам дає». Менша виставка персональна, виставка вишивки. Це традиційний жанр у Кременчуці, де дуже багато людей вишивають, у тому числі й чоловіки. І ще одна невелика, трохи специфічна виставка — це виставка краєзнавчої літератури, де у кожній книзі є кілька статей наших співробітників.

Також пані Алла розповіла, що у п’ятницю, 17 листопада, об 11.00 відкриється іще одна виставка, присвячена десятиріччю подій Майдану, початку збройної агресії.



Працівники запрошують усіх охочих відвідати виставки на першому поверсі музею. Двері для відвідувачів відкриті щодня з 9.00 до 16.30. Вхід вільний.

Нагадуємо, музей зачинили на ремонт ще у 2008-му році. Нині працюватиме тільки перший поверх, на другому та третьому поверсі ремонт ще не завершений і зараз усі роботи призупинені через брак коштів.