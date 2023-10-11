Дмитро Лунін поки що залишився на посаді першого заступника голови Полтавської ОДА

Сьогодні, 15:26 Переглядів: 0

Цю посаду він обіймав і до відставки

Ексочільник обласної адміністрації Дмитро Лунін обіймає посаду першого заступника Філіпа Проніна. Про це свідчить інформація, розміщена на офіційному сайті Полтавської ОВА.

Інформацію про це підтвердили в пресслужбі ОВА та нагадали, що перебуваючи на посаді начальника ОВА, обіймав і посаду першого заступника.

Дмитро Лунін підбив підсумки своєї роботи та розповів, чим планує займатися найближчий час

Нагадаємо, 10 жовтня указами президента начальником Полтавської ОДА призначили Філіпа Проніна, а також звільнили з цієї посади Дмитра Луніна.



