Дмитро Лунін поки що залишився на посаді першого заступника голови Полтавської ОДА

Ексочільник обласної адміністрації Дмитро Лунін обіймає посаду першого заступника Філіпа Проніна. Про це свідчить інформація, розміщена на офіційному сайті Полтавської ОВА.
Інформацію про це підтвердили в пресслужбі ОВА та нагадали, що перебуваючи на посаді начальника ОВА, обіймав і посаду першого заступника.
Дмитро Лунін підбив підсумки своєї роботи та розповів, чим планує займатися найближчий час
Нагадаємо, 10 жовтня указами президента начальником Полтавської ОДА призначили Філіпа Проніна, а також звільнили з цієї посади Дмитра Луніна.
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