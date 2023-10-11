14 жовтня у Кременчуці виступить ансамбль «Скрипки Кременчука»

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У суботу, 14 жовтня, о 17.00, у Міському палаці культури відбудеться ювілейний концерт «Скрипок Кременчука».

Частину зібраних коштів перерахують на підтримку ЗСУ.

Нагадаємо, що захід, присвячений 25-річному ювілею творчого колективу.

Народний ансамбль скрипалів «Скрипки Кременчука» (керівники Вікторія та Володимир Білецькі) є лауреатом національних та міжнародних фестивалів-конкурсів класичної музики. У репертуарі творчого колективу понад 70 музичних творів.

Ансамбль створений у 1998 році на базі другої музичної школи Кременчука. Вже через рік кременчуцькі скрипалі здобули гран-прі на престижному міжнародному конкурсі в Італії «Світ музики» в номінації «Класична музика». У 2002 році «Скрипки Кременчука» стали лауреатами Міжнародного фестивалю-конкурсу класичної музики у Франції.

За популяризацію національної та зарубіжної класичної музики у 2002 році ансамблю присвоїли почесне звання «Самодіяльний народний колектив». У 2004–2007 роках колектив неодноразово гастролював у Франції та Італії. У 2018 році брав участь у творчому проєкті «Культурний обмін творчих колективів» у місті Алітус, Литва.