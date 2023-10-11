На Полтавщині на хабарі затримали правоохоронця

Правоохоронець з Миргородського району за 2 тисячі доларів пообіцяв приватному підприємцю не притягувати його до кримінальної відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки та не перешкоджати зайняттю сільськогосподарською діяльністю. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.
Правоохоронця затримали під час передачі грошей. Наразі чоловіку повідомили про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди службовою особою. Також вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні ще триває.
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