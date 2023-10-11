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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині на хабарі затримали правоохоронця

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 336

 

За 2 тисячі доларів він обіцяв «відмазати» від кримінальної відповідальності приватного підприємця

Правоохоронець з Миргородського району за 2 тисячі доларів пообіцяв приватному підприємцю не притягувати його до кримінальної відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки та не перешкоджати зайняттю сільськогосподарською діяльністю. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

 

Правоохоронця затримали під час передачі грошей. Наразі чоловіку повідомили про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди службовою особою. Також вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні ще триває.

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Автор: Дарія Згура
Теги: правоохоронці прокуратура хабар
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