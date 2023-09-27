У цей день презентували новий проєкт – тепер за допомогою QR-кодів на фасадах бібліотек можна буде дізнатися про історію бібліотечної справи міста
27 вересня до Всеукраїнського дня бібліотек у Кременчуці вручили «Бібліо-Оскар-2023», відзначивши кращих працівниць і працівників бібліотечної сфери.
Бібліотечний рік рахується від вересня до вересня, тож наприкінці цього місяця прийнято підбивати підсумки і обирати тих співробітників, які відзначилися у своїй роботі.
Директорка Кременчуцької міської публічної бібліотеки Тетяна Майдак каже, що у 2023 році вручають вже шостий «Бібліо-Оскар». Він проходить так, як і звичайний «Оскар»: у кожній номінації обирають по три претенденти, серед яких визначають переможця. Цьогоріч було чотири номінації.
Члени журі, серед яких директорка міської публічної бібліотеки, два її заступники, методист і представник профспілки, протягом року спостерігали, як працюють співробітники, і обрали переможців у 4 номінаціях:
Імена переможців до останнього тримали у секреті, навіть Олексій Махно, який був ведучим на заході, неабияк здивувався, коли почув своє ім’я.
Переможцям вручили сертифікати, з якими вони можуть безкоштовно отримати квитки на культурну подію у місті
Під час вручення «оскарів» говорили про те, що у 2023 році Кременчук святкує 130-річчя від дня заснування у нашому місті першої бібліотеки. До цієї дати вийшла книга «Історія бібліотечної справи Кременчука», робота над якою тривала протягом 5 років. У ній зібрані фотозвіти, спогади працівників, архівні документи.
У цей день презентували проєкт «Бібліотечний Кременчук» – у його рамках на фасадах усіх бібліотек міста з’являться QR-коди. Навівши на них свій смартфон, можна буде дізнатися про історію бібліотечної справи у Кременчуці загалом і кожної конкретної філії зокрема. Тетяна Майдак розповідає, що ідея створити такі QR-коди виникла у неї, а втілювала її в життя методистка Оксана Салікова.
Якщо вам небайдужа історія нашого міста, коли будете біля бібліотеки, не забудьте просканувати QR-код і дізнатися щось нове для себе. :)
Нагадаємо, у 2022 році у «Бібліо-Оскарі» було 5 номінацій.
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