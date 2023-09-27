Віктор Крук
Життя водія з Дніпра та свободу фітнес-блогеру з Полтави можна було зберегти – дві пропозиції
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки Альфатекс привітав дітлахів з початком навчального року
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Володимир Дмитренко
Чому більшість жителів Кременчуччини досі не знають, що курити на зупинках не можна
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини

Уряд може заборонити відключати світло 6 категоріям громадян: кого це стосується

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 79

 

У разі аварійних відключень електроенергії таких споживачів мають заживити у першу чергу

Міністерство соціальної політики розробило проєкт урядової постанови, у якій пропонується заборонити відключати електроенергію за несплату деяким вразливим категоріям населення.

Проєкт постанови для його обговорення опублікувала Федерація профспілок України. У ньому Мінсоцполітики пропонує виділити 6 категорій вразливих громадян. Це:

  • отримувачі житлових субсидій;
  • особи з інвалідністю І та ІІ групи, у тому числі особи, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю або за особою з інвалідністю з дитинства, які не є одержувачами житлових субсидій;
  • особи, які містять дитячі будинки сімейного типу та не є одержувачами житлових субсидій;
  • багатодітні та малозабезпечені сім'ї, які не є одержувачами житлових субсидій;
  • прийомні сім'ї, які мають під опікою трьох і більше дітей і не є одержувачами житлових субсидій;
  • побутові споживачі електричної енергії, що перебувають у житлових приміщеннях (квартирах, будинках), життя та здоров'я яких залежить від безперервної роботи медичного обладнання, що живиться від електричних мереж, що підтверджується відомостями та/або документами, та не є одержувачами житлових субсидій.

Для встановлення статусу вразливого споживача громадянам буде потрібно звернутися особисто або в електронній формі через особистий кабінет на офіційному сайті постачальника універсальних послуг із заявою про взяття на облік і застосування спеціальних заходів захисту вразливих споживачів.

Розгляд заяв та інформування споживача про встановлення статусу вразливого споживача чи відмову у його встановленні здійснюється протягом 10 робочих днів шляхом зазначення цієї інформації у виставленому рахунку (квитанції) та в особистому кабінеті на офіційному сайті компанії-постачальника.

У разі аварійних відключень електричної енергії, таких споживачів мають заживити у першу чергу.

1
Автор: Віктор Крук
Теги: уряд відключення електроенергії проєкт
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 36 від 7 вересня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 35 від 31 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 34 від 24 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 33 від 17 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх