Уряд може заборонити відключати світло 6 категоріям громадян: кого це стосується

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Міністерство соціальної політики розробило проєкт урядової постанови, у якій пропонується заборонити відключати електроенергію за несплату деяким вразливим категоріям населення.

Проєкт постанови для його обговорення опублікувала Федерація профспілок України. У ньому Мінсоцполітики пропонує виділити 6 категорій вразливих громадян. Це:

отримувачі житлових субсидій;

особи з інвалідністю І та ІІ групи, у тому числі особи, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю або за особою з інвалідністю з дитинства, які не є одержувачами житлових субсидій;

особи, які містять дитячі будинки сімейного типу та не є одержувачами житлових субсидій;

багатодітні та малозабезпечені сім'ї, які не є одержувачами житлових субсидій;

прийомні сім'ї, які мають під опікою трьох і більше дітей і не є одержувачами житлових субсидій;

побутові споживачі електричної енергії, що перебувають у житлових приміщеннях (квартирах, будинках), життя та здоров'я яких залежить від безперервної роботи медичного обладнання, що живиться від електричних мереж, що підтверджується відомостями та/або документами, та не є одержувачами житлових субсидій.

Для встановлення статусу вразливого споживача громадянам буде потрібно звернутися особисто або в електронній формі через особистий кабінет на офіційному сайті постачальника універсальних послуг із заявою про взяття на облік і застосування спеціальних заходів захисту вразливих споживачів.

Розгляд заяв та інформування споживача про встановлення статусу вразливого споживача чи відмову у його встановленні здійснюється протягом 10 робочих днів шляхом зазначення цієї інформації у виставленому рахунку (квитанції) та в особистому кабінеті на офіційному сайті компанії-постачальника.

У разі аварійних відключень електричної енергії, таких споживачів мають заживити у першу чергу.