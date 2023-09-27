Уряд може заборонити відключати світло 6 категоріям громадян: кого це стосується

Міністерство соціальної політики розробило проєкт урядової постанови, у якій пропонується заборонити відключати електроенергію за несплату деяким вразливим категоріям населення.
Проєкт постанови для його обговорення опублікувала Федерація профспілок України. У ньому Мінсоцполітики пропонує виділити 6 категорій вразливих громадян. Це:
Для встановлення статусу вразливого споживача громадянам буде потрібно звернутися особисто або в електронній формі через особистий кабінет на офіційному сайті постачальника універсальних послуг із заявою про взяття на облік і застосування спеціальних заходів захисту вразливих споживачів.
Розгляд заяв та інформування споживача про встановлення статусу вразливого споживача чи відмову у його встановленні здійснюється протягом 10 робочих днів шляхом зазначення цієї інформації у виставленому рахунку (квитанції) та в особистому кабінеті на офіційному сайті компанії-постачальника.
У разі аварійних відключень електричної енергії, таких споживачів мають заживити у першу чергу.
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