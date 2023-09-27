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Кременчуцький боксер Сергій Радченко боротиметься за вакантні титули

Вчора, 21:00 Переглядів: 189

 

Перед головним боєм у Кременчуці організують відкрите тренування

7 жовтня боксер Сергій Радченко боротиметься за два вакантні титули. Це буде благодійний вечір професійного боксу, присвячений засновнику і діючому президенту Національної Ліги - Михайлу Махайловичу Завʼялову. 

3 жовтня з цього приводу організують відкрите тренування. На захід планують запросити кременчуцьких спортсменів, які допомагали готуватися до бою. Деякі з них працюють в ДСНС. 

Відкрите тренування відбудеться за адресою: вул. Космічна, 9 (колишній дитячий садочок) кінцева зупинка 2. Раківка.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: Сергій Радченко бокс
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