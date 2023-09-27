Кременчуцький боксер Сергій Радченко боротиметься за вакантні титули

7 жовтня боксер Сергій Радченко боротиметься за два вакантні титули. Це буде благодійний вечір професійного боксу, присвячений засновнику і діючому президенту Національної Ліги - Михайлу Махайловичу Завʼялову.
3 жовтня з цього приводу організують відкрите тренування. На захід планують запросити кременчуцьких спортсменів, які допомагали готуватися до бою. Деякі з них працюють в ДСНС.
Відкрите тренування відбудеться за адресою: вул. Космічна, 9 (колишній дитячий садочок) кінцева зупинка 2. Раківка.
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