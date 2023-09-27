На війні загинув військовий з Кременчука Олександр Горбань

Вчора, 21:56 Переглядів: 384

На війні загинув військовий з Кременчука Олександр Вікторович Горбань. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у Кременчуцькому РТЦК та СП.

Олександр був призваний на військову службу під час мобілізації 11 липня 2023 року та був солдатом.

11 вересня під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності Батьківщини, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації проти України Олександр Горбань загинув у районі населеного пункту Першотравневе, Харківської області.

В Олександра залишилися батьки, донька та сестра.

Поховання Олександра Горбаня відбудеться 28 вересня:

11.00 відбудеться прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання на Алеї Слави.

Співчуття рідним та близьким!