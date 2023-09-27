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У Кременчуці попрощалися з 39-річним військовим Олександром Мазком

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 686

Загинув 18 вересня в ході штурму в районі населеного пункту Григорівка, Донецької області

Сьогодні, 27 вересня, у Кременчуці попрощалися з 39-річним військовим Олександром Миколайовичем Мазком.

Олександр народився 6 жовтня 1983 року, в Кременчуці. Тут проживав, навчався у школі № 18, а потім у профтехучилищі № 7. Після цього тривалий час працював у Кременчуці.

 

18 серпня 2022 року Олександр Мазко був призваний на військову службу і його направили в одну із бойових частин, там служив солдатом.

 

Загинув Олександр Мазко 18 вересня 2023 року в ході штурму в районі населеного пункту Григорівка, Донецької області.

— Якраз клином заходили у Григорівку та Дубово-Василівку. В ході мінометного обстрілу підрозділу Сашко загинув. Він загинув, захищаючи нас, захищаючи нашу державу. На жаль, сталося так, що ми проводжаємо кращих. Це дійсно кращі хлопці. Дуже важко з ними ось так прощатися. Перемога буде однаково за нами. У це вірять усі, це знають усі. Світла пам’ять нашому Сашку! — говорить військовослужбовець з позивним «Художник».

Багато людей прийшли провести Олександра Мазка в останню путь. Серед них колишні колеги, товариші, рідні та близькі загиблого.

 

— Ми будували бізнес-центр, школу, галерею. Разом близько 5 років працювали. І в гуртожитку жили. Він був добрим, таким що шукати таких треба. Постійно, що б не спитав, на все відповідав. Добре спілкувалися, а по роботі кидало нас то туди, то туди — по різних роботах. Співчуваю рідним і буду пам’ятати, — говорить Володимир.

 

— Знаю його усміхненою, життєрадісною людиною. Назавжди в пам’яті він таким і залишиться. Активний, позитивний, завжди йшов на допомогу всім. Брав активну участь у вихованні дитини, у житті школи та класу. Вічна пам’ять Герою! — класна керівниця доньки загиблого Людмила.

Після прощання у МПК панахиду відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Алеї Слави Свіштовського кладовища поряд з іншими захисниками України.

 

В Олександра залишилися сестра та донька.
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Автор: Дарія Згура Відео: Кирило Воронцов
Теги: поховання Прощання воїни світла
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