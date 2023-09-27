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Надзвичайні новини, Полтавщина

На трасі у Полтавській області сталася автотроща із 6 автомобілів

Сьогодні, 17:15 Переглядів: 1 091 Коментарів: 1

Постраждали один водій та один пасажир, їх доставили у лікарню

Сьогодні, 27 вересня, близько 7.00, на 206 кілометрі автодороги Київ - Харків - Довжанський, поблизу села Піски, Лубенської територіальної громади сталася ДТП. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

 

За попередньою інформацією слідства, зіткнулися шість автомобілів: Mitsubishi, який транспортував причіп Сантей, яким керував 24-річний чоловік, вантажівка Scania з напівпричепом Schmitz, яким керував 43-річний чоловік, MAN TGL, яким керував 45-річний чоловік, автомобіль MAN TGA, яким керував 33-річний чоловік, легковик Honda Accord, яким керував 35-річний чоловік та Mercedes Benz, за кермом якого був 34-річний чоловік.

 

Внаслідок ДТП водій автомобіля Mitsubishi та його 34-річний пасажир отримали тілесні ушкодження, їх доставили до лікарні.

Слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство з'ясовує обставини та причини ДТП.

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Автор: Дарія Згура
Теги: ДТП Полтавщина
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Коментарі: 1

604
Andron777:
Сьогодні, 19:02

Як аварія на трасі то завжди там фігурує фура. Я не захищаю водіїв легкового транспорту, там взагалі волшебні бувають, але по таким дорогам хіба можна фурам їздити з такою швидкістю? Їду, значить з дачі по хорольській трасі, їду десь 105-110 км на годину і мене обганяє фура. Я не проти швидкісного режиму фур, але ж не по таких дорогах де по одній полосі і щоб мене обігнати фурі треба виїжджати на зустрічну смугу. А раптом з поля якийсь траХторіст чи хтось на велосипеді чи жужику вискочить? Ну це ж не легковий авто, а цілий вагон! Шо в голові водіїв тих фур?...


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